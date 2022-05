Il “porca vacca” di Laura Pausini in mondovisione all’Eurovision (e cosa c’è dietro) | VIDEO (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mentre annunciava il sesto finalista che si contenderà il titolo di vincitore dell’Eurovision Song Contest sabato 14 maggio, Laura Pausini – che conduce lo show insieme ad Alessandro Cattelan e Mika – sembra incespicare sulla pronuncia in inglese, cosa che la porta a imprecare dicendo “porca vacca”. Un’uscita sottolineata in diretta anche da Gabriele Corsi nel pieno della suspense del momento. IL porca vacca DI Laura Pausini IN EUROVISIONE LA NOSTRA VITTORIA#EUROVISION #escita pic.twitter.com/xzHmRp8CP2 — ¥le (@yleniaindenial1) May 10, 2022 Il “porca vacca” di Laura Pausini in mondovisione all’Eurovision (e cosa ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mentre annunciava il sesto finalista che si contenderà il titolo di vincitore dell’Eurovision Song Contest sabato 14 maggio,– che conduce lo show insieme ad Alessandro Cattelan e Mika – sembra incespicare sulla pronuncia in inglese,che la porta a imprecare dicendo “”. Un’uscita sottolineata in diretta anche da Gabriele Corsi nel pieno della suspense del momento. ILDIIN EUROVISIONE LA NOSTRA VITTORIA#EUROVISION #escita pic.twitter.com/xzHmRp8CP2 — ¥le (@yleniaindenial1) May 10, 2022 Il “” diin(e...

Advertising

questoeuncodice : Scopro solo ora che il PORCA VACCA in diretta di Laura Pausini era una gag preparata e non un porca vacca spontaneo ???? #ESC2022 #Eurovision - nonmelafido : RT @ANDREAESCIT: 'PORCA VACCA I'M SORRY I'M JUST AN ITALIAN GIRL' IS THE NEW 'VENGO DA SOLAROLO SONO UNA CONTADINA E MI PIACE CANTARE CAZZO' - iwaizuminami : RT @schlagstern: laura pausini che si impappina e urla porca vacca in mondovisione semplicemente il mio spirito guida #Eurovision https://t… - Alessia061 : RT @yleniaindenial1: IL PORCA VACCA DI LAURA PAUSINI IN EUROVISIONE LA NOSTRA VITTORIA #EUROVISION #escita - harrysvwings : RT @yleniaindenial1: LAURA PAUSINI CHE DICE PORCA VACCA IN EUROVISIONE SAREMO PER SEMPRE FAMOSI #EUROVISION #ESCita -