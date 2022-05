Il pesce spada contiene troppo mercurio: il Ministero lo toglie dal mercato. Ecco il lotto e la marca (Di mercoledì 11 maggio 2022) pesce spada non a norma. Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari che riguarda il pesce spada a marchio Noriberica per la 'presenza di mercurio oltre ... Leggi su leggo (Di mercoledì 11 maggio 2022)non a norma. Ildella Salute ha pubblicato un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari che riguarda ila marchio Noriberica per la 'presenza dioltre ...

