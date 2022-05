Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 11 Maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mori scopre di essere oggetto di un piano di vendetta per un delitto di guerra: la sua sola arma di ricatto è Andreina. E quando Pietro ammette di essere innamorato, Teresa pensa che stia parlando di lei, ma poiscopre la verità e si rende conto di essere vittima dell’ennesima delusione. Non ci resta che darvi appuntamento alle 15,55 sempre su Rai Uno. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mori scopre di essere oggetto di un piano di vendetta per un delitto di guerra: la sua sola arma di ricatto è Andreina. E quando Pietro ammette di essere innamorato, Teresa pensa che stia parlando di lei, ma poiscopre la verità e si rende conto di essere vittima dell’ennesima delusione. Non ci resta che darvi appuntamento alle 15,55 sempre su Rai Uno. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

FAttiani : RT @BiancoCritico: «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ??? Roman… - Francesco_Morra : RT @BiancoCritico: «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ??? Roman… - lucy_esposito : RT @BiancoCritico: «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ??? Roman… - BiancoCritico : «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ???… - RobertaIsceri : RT @GuideMarcoPolo: Croazia: un tour in barca delle Isole Kornati (Incoronate) è un’esperienza indimenticabile. L’arcipelago si trova di fr… -