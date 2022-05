Il paradiso delle signore anticipazioni: dopo la delusione amorosa Teresa vuole abbandonare il Paradiso. Trama (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giovedì 12 maggio 2022 su Rai1 continua la messa in onda delle repliche della prima stagione de Il Paradiso delle signore. L’episodio proposto a partire dalle ore 15:55 sarà quello intitolato dal titolo di Il bacio dove la grande protagonista sarà Teresa. La siciliana sarà molto delusa dalla deriva del suo rapporto con Pietro e dopo averlo visto dichiarare il suo amore ad Andreina all’improvviso sembra intenzionata a voler abbandonare il Paradiso per andare a lavorare da un’altra parte e mettersi alle spalle Pietro ed il loro rapporto. Il Paradiso delle signore: le anticipazioni dell’episodio di domani giovedì 12 maggio Al ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giovedì 12 maggio 2022 su Rai1 continua la messa in ondarepliche della prima stagione de Il. L’episodio proposto a partire dalle ore 15:55 sarà quello intitolato dal titolo di Il bacio dove la grande protagonista sarà. La siciliana sarà molto delusa dalla deriva del suo rapporto con Pietro eaverlo visto dichiarare il suo amore ad Andreina all’improvviso sembra intenzionata a volerilper andare a lavorare da un’altra parte e mettersi alle spalle Pietro ed il loro rapporto. Il: ledell’episodio di domani giovedì 12 maggio Al ...

