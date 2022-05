Il Paradiso delle Signore 7, Marcello c'è: l'annuncio di Masotti (Di mercoledì 11 maggio 2022) Pietro Masotti, che veste i panni di Marcello nella serie tv targata Rai 1 Il Paradiso delle Signore, ha comunicato ai suoi fan che le riprese della nuova stagione inizieranno a breve. Grande attesa quindi per il futuro del suo personaggio. Il Paradiso delle Signore 7, Masotti conferma la presenza di Marcello Venerdì 29 aprile è andata in onda l'ultima puntata di stagione de Il Paradiso delle Signore. Nella giornata di martedì 10 maggio, Pietro Masotti, interprete del personaggio Marcello Barbieri, ha rivelato di non essere ancora in vacanza perché molto presto inizieranno le riprese della soap opera. Confermata quindi la sua presenza ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 11 maggio 2022) Pietro, che veste i panni dinella serie tv targata Rai 1 Il, ha comunicato ai suoi fan che le riprese della nuova stagione inizieranno a breve. Grande attesa quindi per il futuro del suo personaggio. Il7,conferma la presenza diVenerdì 29 aprile è andata in onda l'ultima puntata di stagione de Il. Nella giornata di martedì 10 maggio, Pietro, interprete del personaggioBarbieri, ha rivelato di non essere ancora in vacanza perché molto presto inizieranno le riprese della soap opera. Confermata quindi la sua presenza ...

Advertising

FAttiani : RT @BiancoCritico: «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ??? Roman… - Francesco_Morra : RT @BiancoCritico: «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ??? Roman… - lucy_esposito : RT @BiancoCritico: «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ??? Roman… - BiancoCritico : «La Memoria, madre delle Muse, crea così il suo futuro, cioè il suo Paradiso, come un racconto, come un mito». ???… - RobertaIsceri : RT @GuideMarcoPolo: Croazia: un tour in barca delle Isole Kornati (Incoronate) è un’esperienza indimenticabile. L’arcipelago si trova di fr… -