(Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli avevano scritto nei giorni scorsi e, a sorpresa, ieri è arrivato l’invito: iloggi hato in piazza San Pietro, al termine dell’udienza generale, ledi due ufficiali del, che chiedono alla comunità internazionale di favorire le condizioni per tirare fuori iucraini dall’acciaieriastal di Mariupol, dove si trovano ormai allo stremo delle forze e delle risorse. Ledi: «Ilè la» Le due donne sono lae di Arseniy Fedosiuk, Yulia, e lae del comandante della resistenza di Mariupol Denis Prokopenko, Kateryna. Secondo quanto riferisce il ...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: #Papa incontra mogli dei combattenti del Battaglione #Azov - Avvenire_Nei : #PapaFrancesco incontra le mogli di due ufficiali del Battaglione #Azov - Agenzia_Ansa : VIDEO | Dopo aver incontrato Papa Francesco e aver parlato con lui 'di armi nucleari e di come ne sia inconcepibile… - TgLa7 : Papa Francesco incontra le mogli dei soldati di #Azov: 'Ci aiuti a salvare i nostri mariti' avevano scritto in una… - SecolodItalia1 : Il Papa incontra le mogli dei combattenti del Battaglione Azov: «È la nostra ultima speranza»… -

Sta finendo anche l'acqua, raccontano, e chiedono aldi intervenire, per cercare di liberarli. Le due giovani donne hanno consegnato a Francesco due lettere: una personale, l'altra firmata dal ...Il, al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro,le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov, l'unità militare ucraina i cui combattenti sono attualmente asserragliati nell'...Città del Vaticano - «Speriamo di salvare le loro vite». Yulia e Iryna hanno finalmente potuto chiedere personalmente a ...Le mogli dei militari di Azov hanno scritto al Pontefice e ieri è arrivato l'invito per l'incontro in occasione dell'udienza generale (Adnkronos) - Il Papa, al termine dell'udienza generale in Piazza ...