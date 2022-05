Il Pampa Sosa: “Ero al telefono con ADL, so chi sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’ex calciatore del Napoli ed ora opinionista TV, Roberto Carlos Sosa. Vari i temi affrontati, tra cui anche della possibile conferma sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti. “Prima di iniziare l’attuale stagione ho parlato a telefono di il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha espresso parole di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’ex calciatore deled ora opinionista TV, Roberto Carlos. Vari i temi affrontati, tra cui anche della possibile conferma sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti. “Prima di iniziare l’attualeho parlato adi il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha espresso parole di L'articolo

Advertising

Paroladeltifoso : Ex Napoli – Pampa Sosa: “Ecco cosa penso di Osimhen” - SportdelSud : ???? 'El Pampa' #Sosa, allenatore di calcio ed ex calciatore del #Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni su alcun… - Peppedema921 : @Gaetano82930703 @GA7_Official Cannavaro, Bagni, Hamsik quando si ritirerà e il Pampa Sosa ci starebbero tutti come dirigenti. - sscalcionapoli1 : El Pampa Sosa allo stadio per Torino-Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - El Pampa Sosa allo stadio per Torino-Napoli -