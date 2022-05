Il nuovo video di Kanye West è anche uno spot per il lancio di Yeezy-Gap-Balenciaga (Di mercoledì 11 maggio 2022) A febbraio, Ye ha mostrato il primo drop della sua collezione Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, un ramo della sua linea Gap creato in collaborazione con il direttore creativo di Balenciaga Demna. Le immagini di lancio erano in linea con la moda inquietante di Demna, fatta di manichini non del tutto umani e con addosso abiti che sembravano modellati in 3D. Ora il trio è tornato per un secondo round di esplorazione creativa e l'ultima campagna è quasi commovente. Prende la forma di un nuovo spot televisivo-video musicale per il brano "Life Of The Party" tratto dall'album deluxe di Ye Donda 2, una canzone amata dai fan a cui partecipa anche André 3000 che Ye inizialmente aveva lasciato fuori dall'EP originale di Donda. (Un frammento incompiuto stava ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) A febbraio, Ye ha mostrato il primo drop della sua collezioneGap Engineered by, un ramo della sua linea Gap creato in collaborazione con il direttore creativo diDemna. Le immagini dierano in linea con la moda inquietante di Demna, fatta di manichini non del tutto umani e con addosso abiti che sembravano modellati in 3D. Ora il trio è tornato per un secondo round di esplorazione creativa e l'ultima campagna è quasi commovente. Prende la forma di untelevisivo-musicale per il brano "Life Of The Party" tratto dall'album deluxe di Ye Donda 2, una canzone amata dai fan a cui partecipaAndré 3000 che Ye inizialmente aveva lasciato fuori dall'EP originale di Donda. (Un frammento incompiuto stava ...

