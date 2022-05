Il mistero della nave Makarov colpita: il satellite la becca così in mare. Cosa è successo davvero (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'affondamento della fregata russa Admiral Makarov da parte di un missile di Kiev lo scorso 6 maggio era stato dato per certo dalle forze ucraine. Se l'annuncio fosse vero, si tratterebbe di una nuova e umiliante sconfitta per Vladimir Putin, che nei giorni scorsi ha perso un'altra importante imbarcazione, l'incrociatore missilistico russo Moskva. I russi però non solo non hanno confermato ma hanno anche detto di non avere informazioni a riguardo. A sostegno della notizia ci sarebbe un video della fregata in fiamme, che sembra essere stato ripreso da una telecamera a infrarossi di un drone ucraino. Proprio su queste riprese, però, ci sarebbero dei dubbi. Il sospetto sul video diffuso dagli ucraini - come riporta Insideover.com - è che si tratti di immagini artefatte. A tal proposito ieri l'esperto navale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'affondamentofregata russa Admiralda parte di un missile di Kiev lo scorso 6 maggio era stato dato per certo dalle forze ucraine. Se l'annuncio fosse vero, si tratterebbe di una nuova e umiliante sconfitta per Vladimir Putin, che nei giorni scorsi ha perso un'altra importante imbarcazione, l'incrociatore missilistico russo Moskva. I russi però non solo non hanno confermato ma hanno anche detto di non avere informazioni a riguardo. A sostegnonotizia ci sarebbe un videofregata in fiamme, che sembra essere stato ripreso da una telecamera a infrarossi di un drone ucraino. Proprio su queste riprese, però, ci sarebbero dei dubbi. Il sospetto sul video diffuso dagli ucraini - come riporta Insideover.com - è che si tratti di immagini artefatte. A tal proposito ieri l'esperto navale ...

