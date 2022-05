Il matrimonio di Marianna e Francesco Merola | testimoni e gran festa al Castello delle Cerimonie

(Di mercoledì 11 maggio 2022) A Domenica InMercurio hanno annunciato ile invitato ancora una volta Mara Venier. Senza di lei non sarebbe stata la stessama ieri la Venier non era presente alle nozze a Portici nella chiesa di San Ciro e nemmeno al, location scelta per la. Non sono mancate le emozioni per il figlio di Mariocommosso fino alle lacrime quando durante i fuochi d’artificio a fine serata tutti hanno ascoltato la voce di suo padre in unacanzoni che più amava. Unnapoletano ald Hotel La Sonrisa condegli sposi proprio Donna Imma Polese ...

Advertising

Il'da star' è stata anche una bella occasione per ricordare i compianti Mario Merola e don Antonio Polese, quest'ultimo scomparso il 1 dicembre 2016.Festa in grande stile per Francesco Merola eMercurio : il figlio del re indiscusso della sceneggiata Mario e l'attrice napoletana si ... Il'da star' è stata anche una bella ...A Domenica In Francesco Merola e Marianna Mercurio hanno annunciato il matrimonio e invitato ancora una volta Mara Venier. Senza di lei non sarebbe stata la stessa festa ma ieri la Venier non era pre ...Un giorno speciale per Francesco Merola, il figlio del grande Mario Merola, che lo scorso martedì 10 maggio ha sposato la sua Marianna Mercurio. I due si sono conosciuti a teatro e, dopo che l’amore è ...