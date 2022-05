Il lockdown cinese blocca le banchine | il porto di Genova è già sotto pressione

Advertising

... la Corea del Nord ha annunciato ieri per la prima volta unnazionale . I media di Stato ...gli Stati Uniti per i ritardi nel definire una nuova strategia che contrasti l'influenza. ...... comunque, un primosarebbe stato introdotto in alcune aree di Pyongyang già a partire da ... imposta fin da quando erano stati riscontrati i primi casi nella cittàdi Wuhan all'inizio ...Stando a quanto riporta il China Daily, I dirigenti cinesi non hanno gradito le continue insinuazioni degli omologhi americani nel corso di questi oltre 2 mesi di guerra.READ Pakistan: gli abitanti del villaggio hanno ucciso un uomo senza processo per accuse di blasfemia, afferma la polizia Giovedì scorso, la TV di stato cinese ha riferito che la Corea del Nord ha ...