Il grande tennis torna a Palermo con il WTA 250 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sponsor il brand U. S. Polo Assn. Nei giorni degli Internazionali di Roma è stato presentato oggi, 11 maggio, il WTA 500 di Palermo, torneo al femminile da anni appuntamento fisso del calendario WTA. Non a caso il torneo, previsto al Country Time Club di Mondello dal 16 al 24 luglio, è stato il primo a essere disputato nel 2020 dopo il lockdonw. Sarà la 33° edizione del Palermo Ladies Open, con in tabellone 32 giocatrici. A presentare il torneo il presidente del club, Giorgio Cammarata, ed il direttore del torneo, Oliviero Palma. Le novità del Palermo Ladies Open Non ci saranno limiti, con la capienza massima. “Le novità? Il montepremi è aumentato da 250 a 275 mila dollari– ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma– siamo felici dell’ennesimo riscontro degli appassionati che, senza conoscere i nomi delle giocatrici ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sponsor il brand U. S. Polo Assn. Nei giorni degli Internazionali di Roma è stato presentato oggi, 11 maggio, il WTA 500 di, torneo al femminile da anni appuntamento fisso del calendario WTA. Non a caso il torneo, previsto al Country Time Club di Mondello dal 16 al 24 luglio, è stato il primo a essere disputato nel 2020 dopo il lockdonw. Sarà la 33° edizione delLadies Open, con in tabellone 32 giocatrici. A presentare il torneo il presidente del club, Giorgio Cammarata, ed il direttore del torneo, Oliviero Palma. Le novità delLadies Open Non ci saranno limiti, con la capienza massima. “Le novità? Il montepremi è aumentato da 250 a 275 mila dollari– ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma– siamo felici dell’ennesimo riscontro degli appassionati che, senza conoscere i nomi delle giocatrici ...

