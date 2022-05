Il gelato Tonitto arriva in Messico e Olanda | l’azienda sarà all’ExpoAntad Alimentaria di Guadalajara e al PLMA di Amsterdam

(Di mercoledì 11 maggio 2022)una primavera dal sapore altamente internazionale per1939 che volerà a metà maggio prima nel continente americano, in, per poi tornare tra fine maggiore inizio giugno in Europa e sbarcare inligure, leader in Italia per il sorbetto e per ildei senza zuccheri aggiunti,infatti protagonista dal 17 al 19 maggiodi, fiera internazionale leader nel settore alimentare e agroalimentare nel continente americano dedicata al settore del commercio al dettaglio e all’intero settore alimentare e delle bevande dalla distribuzione (importatori, distributori, rivenditori, supermercati, grandi magazzini, negozi specializzati) al settore della ...

luigifarinasi : Tonitto 1939, arriva lo Stecco Gelato per l’estate. Senza zuccheri aggiunti è realizzato con estratti di stevia e p… -

Tonitto 1939, dal 17 al 19 maggio, porterà il suo gelato all'ExpoAntad Alimentaria di Guadalajara, in Messico: si tratta della fiera internazionale specializzata nell'alimentare e agroalimentare. A rafforzare la gamma 2022 di Tonitto 1939 vi sono Yo-Yo e Stecco Yo-Yo, il primo gelato Greek Style, la linea Origini e Stecco Origini. La realtà ligure della famiglia Dovo punta a espandere il proprio mercato in Centro e Sud America e a rafforzare la propria presenza in quello europeo.