Il Garante della privacy sanziona il Viminale con 110mila euro | “Pubblicate senza necessità foto lesive della dignità di arrestati e detenuti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Due sanzioni pecuniarie, per un importo dicomplessivi, sono state inflitte dalal ministero dell’Interno per la diffusione da parte di due questure – nel corso di conferenze stampa – di immagini e video di persone arrestate o detenute, lesiviloroche la divulgazione fosse giustificata dadi giustizia o di polizia. Nel primo episodio – riferisce la newsletter del– il video, pubblicato su alcuni siti internet e testate giornalistiche, mostrava i volti in primo piano e i nominativi di otto persone arrestate e le immagini dei momenti in cui venivano condotte dagli agenti di polizia nelle auto di servizio (in ...