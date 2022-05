Il fratello-agente di Cavani apre al ritorno a sorpresa | “Tutto è possibile”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Si prospetta un’estate molto accesa per Edinson. Sembra infatti praticamente certo il suo addio al Manchester United: il suo contratto scadrà quest’estate e non dovrebbe essere rinnovato. I Red Devils vivranno un calciomercato che rinnoverà totalmente la loro rosa e anche l’attaccante ex Napoli dovrebbe esserne coinvolto. Si vocifera quindi di unin Italia dell’uruguagio: l’ultima squadra che sembra aver messo gli occhi su di lui sembra essere la Fiorentina. Sono tante le squadre interessate a lui però, sia in Europa, sia in Sud America (meta più gradita al Matador). Foto: Getty Images- EdinsonL’di, Walter Guglielmone, ai microfoni di Serieanews.com, ha risposto relativamente alla possibilità di vedere ...

Calciomercato Serie A, parla l'agente di Cavani A confermare l'interesse per un rientro in Italia di Edinson Cavani , è il fratello-agente Walter Guglielmone , intervistato dai microfoni di ...Edinson Cavani è in uscita dal Manchester United. L'attaccante ex Napoli ha il contratto in scadenza e alcuni club della Serie A ci stanno pensando seriamente. A confermare l'interesse è stato ...Per questo motivo, si è interessata anche la Fiorentina all'uruguaiano ex SSC Napoli. Calciomercato Serie A, parla l'agente di Cavani Il fratello-agente Walter Guglielmone, intervistato dai microfoni ...