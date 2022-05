Il diritto del lavoro dopo il Covid, che cosa è cambiato: dibattito alla Federico II (Di mercoledì 11 maggio 2022) In occasione della giornata mondiale della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, che cade iI 9 maggio, all’Università Federico II di Napoli, si è tenuto il convegno “L’evoluzione del diritto del lavoro: dal T.U 81/2008 all’emergenza Covid” organizzato dalle associazioni IUS, Innovazione Universitaria Studentesca e DeS, diritto e Solidarietà, oltre che Lions e dipartimenti accademici. Moderatore e promotore dell’evento Salvatore Palmese, consigliere della IX Municipalità del Comune di Napoli e ex studente dell’Ateneo. “È necessario coinvolgere la futura classe dirigente del Paese. Parlare con voi è determinante per creare una cultura della sicurezza, per poter concretamente realizzare con le idee il futuro”, ha dichiarato Palmese nel suo intervento. A introdurre il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 11 maggio 2022) In occasione della giornata mondiale della salute e della sicurezza sui luoghi di, che cade iI 9 maggio, all’UniversitàII di Napoli, si è tenuto il convegno “L’evoluzione deldel: dal T.U 81/2008 all’emergenza” organizzato dalle associazioni IUS, Innovazione Universitaria Studentesca e DeS,e Solidarietà, oltre che Lions e dipartimenti accademici. Moderatore e promotore dell’evento Salvatore Palmese, consigliere della IX Municipalità del Comune di Napoli e ex studente dell’Ateneo. “È necessario coinvolgere la futura classe dirigente del Paese. Parlare con voi è determinante per creare una cultura della sicurezza, per poter concretamente realizzare con le idee il futuro”, ha dichiarato Palmese nel suo intervento. A introdurre il ...

