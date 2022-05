Il deputato russo si ribella: “Putin criminale di guerra. Molto malato, fisicamente e mentalmente” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gregory Tolkachev è intervistato nel corso della puntata dell'11 maggio di Controcorrente, programma tv di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Il deputato della municipalità di Mosca, appartenente ad un piccolo partito di opposizione a Vladimir Putin, insieme a 189 colleghi ha firmato una lettera contro la guerra in Ucraina e ora si espone nuovamente contro il presidente della Russia: “Putin è un criminale di guerra, è Molto malato, sia fisicamente che mentalmente. Una persona sana di mente non avrebbe mai scatenato una guerra contro un paese vicino come l'Ucraina. In questa lettera abbiamo chiesto di interrompere la guerra e di richiamare i nostri soldati, perché le due nazioni sono ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gregory Tolkachev è intervistato nel corso della puntata dell'11 maggio di Controcorrente, programma tv di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Ildella municipalità di Mosca, appartenente ad un piccolo partito di opposizione a Vladimir, insieme a 189 colleghi ha firmato una lettera contro lain Ucraina e ora si espone nuovamente contro il presidente della Russia: “è undi, è, siache. Una persona sana di mente non avrebbe mai scatenato unacontro un paese vicino come l'Ucraina. In questa lettera abbiamo chiesto di interrompere lae di richiamare i nostri soldati, perché le due nazioni sono ...

