Il codice dei campioni 2, il trailer della nuova stagione della serie di Apple TV+ (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dal 13 maggio su Apple TV+ arriverà la seconda stagione di Il codice dei campioni. Dopo il successo della prima stagione – che è valsa anche un Emmy Award – in questa nuova stagione vedremo, in maniera approfondita, le storie di sacrificio e dedizione dei grandi atleti e di come siano arrivati al successo. Nella prima stagione della serie Apple TV+ – trasmessa nel luglio 2020 – sono state approfondite le storie di professionisti dello sport come LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Shaun White, Usain Bolt, Katie Ledecky e Kelly Slater. Questi primi sette episodi sono diretti da Gotham Chopra che tornerà anche per la seconda stagione. ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dal 13 maggio suTV+ arriverà la secondadi Ildei. Dopo il successoprima– che è valsa anche un Emmy Award – in questavedremo, in maniera approfondita, le storie di sacrificio e dedizione dei grandi atleti e di come siano arrivati al successo. Nella primaTV+ – trasmessa nel luglio 2020 – sono state approfondite le storie di professionisti dello sport come LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Shaun White, Usain Bolt, Katie Ledecky e Kelly Slater. Questi primi sette episodi sono diretti da Gotham Chopra che tornerà anche per la seconda. ...

