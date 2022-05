Il Codacons ha un problema con il Comune di Bergamo: lo diffida per installare telecamere a… Castione (Di mercoledì 11 maggio 2022) I casi sono due: o il Codacons ha un conto in sospeso con il Comune di Bergamo o, molto più probabilmente, con la geografia del territorio bergamasco. In un comunicato, l’associazione che si batte per i diritti dei consumatori scrive: “Gli atti di vandalismo non si placano. A subirne le conseguenze è la Baita Pozzetto, situata in Castione della Presolana, gestita dal Corpo Volontari Presolana. A pochissimi giorni dal vandalismo alla Malga di Campo, un nuovo episodio è stato reso noto dal sindaco Angelo Migliorati“. Ignoti, infatti, hanno forzato una finestra, rubando le poche cose che c’erano al suo interno. “Per il Presidente del Codacons, Marco Maria Donzelli – prosegue il comunicato – nonostante le numerose segnalazioni, nessuno strumento di sicurezza è stato tuttora introdotto al fine di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 11 maggio 2022) I casi sono due: o ilha un conto in sospeso con ildio, molto più probabilmente, con la geografia del territorio bergamasco. In un comunicato, l’associazione che si batte per i diritti dei consumatori scrive: “Gli atti di vandalismo non si placano. A subirne le conseguenze è la Baita Pozzetto, situata indella Presolana, gestita dal Corpo Volontari Presolana. A pochissimi giorni dal vandalismo alla Malga di Campo, un nuovo episodio è stato reso noto dal sindaco Angelo Migliorati“. Ignoti, infatti, hanno forzato una finestra, rubando le poche cose che c’erano al suo interno. “Per il Presidente del, Marco Maria Donzelli – prosegue il comunicato – nonostante le numerose segnalazioni, nessuno strumento di sicurezza è stato tuttora introdotto al fine di ...

