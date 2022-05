Il centrodestra affonda il presidenzialismo, Meloni furiosa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stop alla proposta di legge per l’elezione diretta del Presiedente della Repubblica presentata da Fratelli d’Italia. La Camera ha infatti approvato gli emendamenti soppressivi degli articoli del provvedimento e respinto le proposte aggiuntive, quindi il testo risulta respinto. Il voto Sono risultati 71, dei quali 24 in missione, i deputati del centrodestra assenti alla Camera durante le votazioni sulla proposta di legge presentata da Fdi. Dei 37 rappresentanti di questo partito, 3 non erano in Aula, di cui 2 in missione. Per quanto riguarda gli altri partiti della coalizione, 39 gli assenti della Lega su 133, di cui 13 in missione; 23 quelli di Forza Italia su 80, di cui 7 in missione; 6 su 20 quelli di Coraggio Italia, di cui 2 in missione. Le assenze nel centrodestra Quella che Giorgia Meloni aveva definito poco prima in Aula “la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Stop alla proposta di legge per l’elezione diretta del Presiedente della Repubblica presentata da Fratelli d’Italia. La Camera ha infatti approvato gli emendamenti soppressivi degli articoli del provvedimento e respinto le proposte aggiuntive, quindi il testo risulta respinto. Il voto Sono risultati 71, dei quali 24 in missione, i deputati delassenti alla Camera durante le votazioni sulla proposta di legge presentata da Fdi. Dei 37 rappresentanti di questo partito, 3 non erano in Aula, di cui 2 in missione. Per quanto riguarda gli altri partiti della coalizione, 39 gli assenti della Lega su 133, di cui 13 in missione; 23 quelli di Forza Italia su 80, di cui 7 in missione; 6 su 20 quelli di Coraggio Italia, di cui 2 in missione. Le assenze nelQuella che Giorgiaaveva definito poco prima in Aula “la ...

Advertising

qui_finanza : Il centrodestra affonda il presidenzialismo, Meloni furiosa - carcarlo28 : RT @ItalianPolitics: Cosa ci sarebbe da 'vedere' proprio non si sa, dato che Meloni ha GIA' dato prova di sé come ministro non memorabile e… - mayehmproject : RT @ItalianPolitics: Cosa ci sarebbe da 'vedere' proprio non si sa, dato che Meloni ha GIA' dato prova di sé come ministro non memorabile e… - piccologabri : RT @ItalianPolitics: Cosa ci sarebbe da 'vedere' proprio non si sa, dato che Meloni ha GIA' dato prova di sé come ministro non memorabile e… - ENRICO27218318 : RT @ItalianPolitics: Cosa ci sarebbe da 'vedere' proprio non si sa, dato che Meloni ha GIA' dato prova di sé come ministro non memorabile e… -

La Camera blocca il presidenzialismo. Ora riflettori sulla legge elettorale Anche nelle dichiarazioni a caldo post voto, Meloni non affonda il colpo e al contrario rimarca la "convergenza" del centrodestra ("il voto di oggi dimostra che noi al di là delle nostre difficoltà ... Lo stivale Spezzato, Vi racconto il declino di Reggio Calabria Il Centrosinistra ha vinto perché il centrodestra, che avrebbe potuto mettere in campo figure di ... Il risultato è che Reggio affonda. Come in altre terre nel mondo belle ma inquiete manca l'armonia ... QuiFinanza Il centrodestra affonda il presidenzialismo, Meloni furiosa Quella che Meloni aveva definito poco prima in Aula “la madre di tutte le riforme” naufraga in Aula. Tra assenze e missioni alla Camera mancano in 71 del centrodestra. La Camera blocca il presidenzialismo. Ora riflettori sulla legge elettorale Approvati gli emendamenti soppressivi presentati dal Movimento 5 stelle. Affossata la proposta del partito di Giorgia Meloni che mirava ad introdurre l'elezione diretta del Capo dello Stato ... Anche nelle dichiarazioni a caldo post voto, Meloni nonil colpo e al contrario rimarca la "convergenza" del("il voto di oggi dimostra che noi al di là delle nostre difficoltà ...Il Centrosinistra ha vinto perché il, che avrebbe potuto mettere in campo figure di ... Il risultato è che Reggio. Come in altre terre nel mondo belle ma inquiete manca l'armonia ... Il centrodestra affonda il presidenzialismo, Meloni furiosa Quella che Meloni aveva definito poco prima in Aula “la madre di tutte le riforme” naufraga in Aula. Tra assenze e missioni alla Camera mancano in 71 del centrodestra.Approvati gli emendamenti soppressivi presentati dal Movimento 5 stelle. Affossata la proposta del partito di Giorgia Meloni che mirava ad introdurre l'elezione diretta del Capo dello Stato ...