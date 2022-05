Il caso delle presunte molestie alle volontarie dell'Eurovision (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Nell'edizione dell'Eurovision dedicata alla pace, da qualche giorno corre un'acre polemica, per il momento nel silenzio gli organizzatori, sulle presunte molestie subite dalle giovani volontarie da parte di alcuni ballerini alla festa inaugurale di domenica scorsa alla Reggia di Venaria. "Ci hanno toccato il sedere" A raccontarne per primo il ‘Corriere della Sera' che ha riportato le testimonianze di alcune di loro. "Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiato quei ballerini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre volontarie. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci”. “Ero con le altre volontarie, quei ... Leggi su agi (Di mercoledì 11 maggio 2022) AGI - Nell'edizionededicata alla pace, da qualche giorno corre un'acre polemica, per il momento nel silenzio gli organizzatori, sullesubite dgiovanida parte di alcuni brini alla festa inaugurale di domenica scorsa alla Reggia di Venaria. "Ci hanno toccato il sedere" A raccontarne per primo il ‘Corrierea Sera' che ha riportato le testimonianze di alcune di loro. "Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiato quei brini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci”. “Ero con le altre, quei ...

