Il caso della “dominatrice” candidata a Como scuote Azione. Lei: se si fosse candidato Siffredi non ci sarebbe nessuno scandalo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Può una dominatrice, una mistress protagonista di video sadomaso, diventare consigliere comunale nelle file di Azione? A quanto pare no. Doha Zaghi, 31 anni, in arte “Lady Demonique” ha dovuto fare un passo indietro e rinunciare alla candidatura a Como perché disconosciuta da Calenda in persona. “Non c’erano i presupposti per candidarla e perché sono un liberale e non un anarchico” ha commentato l’ex ministro. “Accetto e ne prendo atto” il commento della Zaghi che ammette di sentirsi discriminata in quanto donna. “Se si fosse candidato Siffredi non ci sarebbe nessuno scandalo” ha aggiunto. Le polemiche hanno portato alle dimissioni del coordinatore comasco di Azione, Andrea Luppi. La ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Può una, una mistress protagonista di video sadomaso, diventare consigliere comunale nelle file di? A quanto pare no. Doha Zaghi, 31 anni, in arte “Lady Demonique” ha dovuto fare un passo indietro e rinunciare alla candidatura aperché disconosciuta da Calenda in persona. “Non c’erano i presupposti per candidarla e perché sono un liberale e non un anarchico” ha commentato l’ex ministro. “Accetto e ne prendo atto” il commentoZaghi che ammette di sentirsi discriminata in quanto donna. “Se sinon ci” ha aggiunto. Le polemiche hanno portato alle dimissioni del coordinatore comasco di, Andrea Luppi. La ...

Advertising

GiovaQuez : L'esercito bielorusso è in grado di 'infliggere danni intollerabili ai suoi nemici' in caso di attacco. Così Lukash… - Agenzia_Ansa : Il 'pestaggio' di Stefano Cucchi nella caserma dei carabinieri di Roma Casilina - la notte del 16 ottobre 2009 - è… - CottarelliCPI : Tutti i senatori della Commissione Esteri del Senato si sono dimessi per le posizioni filo Putin del presidente. Lu… - vero_antonelli : RT @mattino5: Caso Andreea: spunta una pista inedita sulla sparizione della ragazza. ?? Ecco le ultime novità in diretta a #Mattino5 https:… - mattino5 : Caso Andreea: spunta una pista inedita sulla sparizione della ragazza. ?? Ecco le ultime novità in diretta a… -