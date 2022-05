Il cardinale Zen e il patto col diavolo Nathan Law chiama papa Francesco

Leggi su formiche

(Di mercoledì 11 maggio 2022) È undella Chiesa cattolica, ha novant’anni, è in manette. Joseph Zen è il nome più altisonante delle vittime finite in arresto mercoledì a Hong Kong nell’ultima ondata di repressione del dissenso, a quattro giorni dalla nomina a governatore dell’ex capo della polizia John Lee. Sostenitore fiero della causa democratica nel Porto Profumato, Zen chiede da anni alla Santa Sede e adi intervenire senza ambiguità. Nel suo ultimo viaggio a Roma, nell’ottobre del 2020, non è stato ricevuto in Vaticano: di lì a poco la Santa Sede avrebbe firmato l’intesa con il governo cinese. “Questi sono i frutti: inesistenti”, confida a Formiche.netLaw, tra i leader della resistenza in esilio, “è stato un accordo col”. Quanto preoccupa l’arresto del...