Il 14 maggio la Notte dei Musei: apertura serale degli Appartamenti Reali della Reggia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La Reggia di Caserta aderisce alla Notte europea dei Musei. Sabato, 14 maggio, gli Appartamenti Reali saranno aperti dalle 19.30 alle 22.15, con ultimo ingresso alle 21.45, al costo simbolico di 1 euro (+ 1 euro per gli acquisti online). Goloso aperitivo al chiarore di piccole luci sotto al Cannocchiale del Palazzo. L’istituto museale del MiC, anche quest’anno, partecipa all’iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa. La Reggia di Caserta ha scelto di dedicare questa apertura straordinaria serale del Piano nobile al suo grande ideatore: Luigi Vanvitelli. L’architetto, cui Re Carlo di Borbone commissionò la sua residenza, il 12 maggio festeggia infatti il suo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Ladi Caserta aderisce allaeuropea dei. Sabato, 14, glisaranno aperti dalle 19.30 alle 22.15, con ultimo ingresso alle 21.45, al costo simbolico di 1 euro (+ 1 euro per gli acquisti online). Goloso aperitivo al chiarore di piccole luci sotto al Cannocchiale del Palazzo. L’istituto museale del MiC, anche quest’anno, partecipa all’iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa. Ladi Caserta ha scelto di dedicare questastraordinariadel Piano nobile al suo grande ideatore: Luigi Vanvitelli. L’architetto, cui Re Carlo di Borbone commissionò la sua residenza, il 12festeggia infatti il suo ...

Advertising

LauraPausini : Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’#EUROVISION? Noi ci siamo divertiti, innamorati d… - teatrolafenice : Il 1° maggio 1786 andava in scena per la prima volta al Burgtheater di Vienna 'Le nozze di Figaro' di Mozart. Ascol… - ItalyMFA : #Diplocarte | La notte fra il 5 e 6 maggio 1860 la Spedizione dei Mille partiva da Quarto: la celebriamo con il rit… - HilosDeTomoncio : RT @LauraPausini: Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’#EUROVISION? Noi ci siamo divertiti, innamorati di ques… - CittadiVicenza : ?Sabato 14 maggio Notte europea dei Musei ?Apertura gratuita delle Gallerie di Palazzo Thiene e del Museo Natural… -