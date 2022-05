Ignazio Moser raggiunge Roma per una gara importante | Le sue parole (VIDEO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ignazio Moser in viaggio verso Roma per un importante gara: lo sportivo rivela cosa porta con sé durante la Finale di Coppa Italia L’amato sportivo Ignazio Moser nelle ultime ore sta raggiungendo Roma per godersi una nuova avventura. Dopo essere voltato a Budapest nei giorni scorsi per viversi dal vivo l’esperienza del Giro d’Italia. L’ex gieffino è tornato a Milano dai suoi cuccioli Aspirina ed Ercolino e dalla sua amata Cecilia Rodriguez per nuovi impegnati professionali. In questa giornata però ha ripreso un treno per raggiungere la Capitale dove questa sera di godrà Juve-Inter e sarà la finalissima dell’edizione 2021/22 della Coppa Italia. Questa sera, a partire dalle 21 presso lo Stadio Olimpico, le due squadre ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 11 maggio 2022)in viaggio versoper un: lo sportivo rivela cosa porta con sé durante la Finale di Coppa Italia L’amato sportivonelle ultime ore standoper godersi una nuova avventura. Dopo essere voltato a Budapest nei giorni scorsi per viversi dal vivo l’esperienza del Giro d’Italia. L’ex gieffino è tornato a Milano dai suoi cuccioli Aspirina ed Ercolino e dalla sua amata Cecilia Rodriguez per nuovi impegnati professionali. In questa giornata però ha ripreso un treno perre la Capitale dove questa sera di godrà Juve-Inter e sarà la finalissima dell’edizione 2021/22 della Coppa Italia. Questa sera, a partire dalle 21 presso lo Stadio Olimpico, le due squadre ...

Advertising

361_magazine : - nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: CI SIAMO! La dodicesima puntata di #IsolaParty è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Ignazio Moser e Valentina Barbi… - 361_magazine : Nuova avventura per Ignazio - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: CI SIAMO! La dodicesima puntata di #IsolaParty è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Ignazio Moser e Valentina Barbi… - Paoloo92 : RT @IsolaDeiFamosi: CI SIAMO! La dodicesima puntata di #IsolaParty è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! Ignazio Moser e Valentina Barb… -