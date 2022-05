Iacovelli Gemelli | “Cancro vescica il più frequente dell’apparato urinario”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il tumore dellaè la forma piùdi tumore uroteliale, cioè il tumore di origine. Sappiamo che in Italia gli ultimi dati ci dicono che 25mila nuove persone ogni anno si ammalano di questo tipo di tumore che colpisce piùmente gli uomini rispetto alle donne. E’ un tumore legato molto alle abitudini di vita, soprattutto al fumo di sigaretta e nella stragrande maggioranza dei casi viene diagnosticato in una forma localizzata e quindi trattabile attraverso un approccio chirurgico mininvasivo. Si ha però una percentuale di casi intorno al 10-15% in cui il tumore esordisce già in una fase avanzata ovvero con la presenza di metastasi, che richiede invece un approccio medico di tipo chemioterapico o attraverso l’utilizzo di nuovi farmaci”. Così ...