I siti di Senato e Difesa sotto attacco di hacker russi (Di mercoledì 11 maggio 2022) siti italiani sotto attacco degli hacker russi. L’aggressione è stata rivendicata dal collettivo russo Killnet e ha colpito alcuni tra i siti governativi italiani tra cui quello del Senato e quello della Difesa, irraggiungibili sul web. Secondo quanto si apprende non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma starebbe rendendo complicato l’accesso ai diversi siti, spiega l’Ansa. Nei giorni scorsi lo stesso gruppo aveva colpito i siti del governo tedesco, ha rivelato lo Spiegel. Su Telegram il collettivo ha pubblicato una serie di indirizzi che sarebbero stati violati, con l’indicazione “attacco all’Italia”. Nell’elenco compaiono, oltre a Senato e Difesa, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 11 maggio 2022)italianidegli. L’aggressione è stata rivendicata dal collettivo russo Killnet e ha colpito alcuni tra igovernativi italiani tra cui quello dele quello della, irraggiungibili sul web. Secondo quanto si apprende non avrebbe al momento compromesso le infrastrutture ma starebbe rendendo complicato l’accesso ai diversi, spiega l’Ansa. Nei giorni scorsi lo stesso gruppo aveva colpito idel governo tedesco, ha rivelato lo Spiegel. Su Telegram il collettivo ha pubblicato una serie di indirizzi che sarebbero stati violati, con l’indicazione “all’Italia”. Nell’elenco compaiono, oltre a, ...

