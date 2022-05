I play off visti da Coda e Ciofani: speranze riposte… sull’amicizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ottenuta la promozione diretta rispettivamente con Lecce e Cremonese, Massimo Coda e Daniel Ciofani possono godersi in tutta tranquillità i play off di serie B che scatteranno venerdì. I due attaccanti sono stati ospiti a Sky Sport per celebrare il salto in A compiuto dalle formazioni di Marco Baroni e Fabio Pecchia. Capocannoniera del campionato e premiato come giocatore miglior giocatore dell’anno, Coda non dimentica il suo passato in vista del mini torneo che garantirà la terza e ultima promozione. “Vincerà i play off chi sarà più bravo ad azzerare tutto e ripartire da capo, si tratta di un torneo a parte. Io spero che ce la faccia il Benevento del mio amico Letizia”, ha svelato l’attaccante originario di Cava de’Tirreni. Insidie pronosticate anche da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ottenuta la promozione diretta rispettivamente con Lecce e Cremonese, Massimoe Danielpossono godersi in tutta tranquillità ioff di serie B che scatteranno venerdì. I due attaccanti sono stati ospiti a Sky Sport per celebrare il salto in A compiuto dalle formazioni di Marco Baroni e Fabio Pecchia. Capocannoniera del campionato e premiato come giocatore miglior giocatore dell’anno,non dimentica il suo passato in vista del mini torneo che garantirà la terza e ultima promozione. “Vincerà ioff chi sarà più bravo ad azzerare tutto e ripartire da capo, si tratta di un torneo a parte. Io spero che ce la faccia il Benevento del mio amico Letizia”, ha svelato l’attaccante originario di Cava de’Tirreni. Insidie pronosticate anche da ...

