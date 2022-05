Advertising

QN Motori

Disegnato in collaborazione con Pininfarina, dallo stile puro e deciso, l'è unalimentato da fuel cell a idrogeno e dotato di un serbatoio fisso e di sei capsule rimovibili, che garantiscono ...Disegnato in collaborazione con Pininfarina, dallo stile puro e deciso, l'è unalimentato da fuel cell a idrogeno e dotato di un serbatoio fisso e di sei capsule rimovibili, che garantiscono ... HUV, il SUV a idrogeno di Namx e Pininfarina in parte alimentato da capsule rimovibili - QN Motori Disegnato in collaborazione con Pininfarina, dallo stile puro e deciso, l’HUV è un SUV alimentato da fuel cell a idrogeno e dotato di un serbatoio fisso e di sei capsule rimovibili, che garantiscono ...