Hunziker fuori da Striscia? Gira il nome impensabile per sostituirla | ecco chi è

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Rossella Brescia ala Notizia al posto di Michelle? Può darsi. La ballerina potrebbe presto finire dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 dove ad affiancarla sarà Sergio Friscia. L'indiscrezione è arrivata da Ivan Rota su Dagospia. Per la Brescia sarebbe la prima volta, mentre per Friscia un ritorno. Il conduttore è stato alla guida del programma di Antonio Ricci assieme a Roberto Lipari e gli ascolti portati a Mediaset sono stati piuttosto alti. Da qui forse la decisione di richiamarlo per qualche puntata. Lui stesso aveva definito la sua esperienza "esplosiva": "Distribuire buonumore mi piace e il bancone dila Notizia regala questa grande opportunità. L'80 per cento di quello che accade ogni sera con Roberto Lipari è pura improvvisazione: oltre che colleghi siamo amici con un grande ...