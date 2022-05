Hong Kong | il cardinale Zen rilasciato su cauzione

Advertising

Il cardinale Joseph Zen, arrestato nel pomeriggio con l'accusa di collusione con forze straniere, è stato rilasciato su cauzione dalla stazione di polizia di Wan Chai, sull'isola di, intorno alle 23 locali (le 17 in Italia). All'uscita, secondo quanto riportato dai media dell'ex colonia, non ha rilasciato commenti, entrando subito in un'auto privata parcheggiata nelle ...Il cardinale Joseph Zen Ze - kiun, vescovo emerito diormai in pensione, e' stato arrestato dalla polizia per la sicurezza nazionale. Lo riferiscono fonti citata dal South China Morning Post, secondo cui il novantenne religioso e' stato ... Hong Kong, arrestato il cardinale Joseph Zen: l'accusa è di «collusione con forze straniere» (ANSA) - PECHINO, 12 MAG - Il cardinale Joseph Zen, arrestato nel pomeriggio con l'accusa di collusione con forze straniere, è stato rilasciato su cauzione dalla stazione di polizia di Wan Chai, ...Il cardinale Joseph Zen, arrestato con l'accusa di collusione con forze straniere, è stato rilasciato su cauzione dalla stazione di polizia di Wan Chai, sull'isola di Hong Kong, intorno alle 23 locali ...