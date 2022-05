Hockey ghiaccio | Simon Berger | “Stiamo giocando da squadra e crediamo alla salvezza”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo il 3-0 di ieri sera nella seconda amichevole contro la Gran Bretagna – la prima vinta col punteggio di 3-1 peraltro – l’Italia dell’suè sempre più vicina al debutto nel Mondiale 2022 di, con l’obiettivo dellaper rimanere in Top Division. Al termine della sfida di ieri, ai microfoni del sito ufficiale della FISG, l’MVP della gara, ossiaha rilasciato delle dichiarazion interessanti, che fanno capire quale sia lo spirito del Blue Team allenato da coach Greg Ireland. Andiamo a vederle. “Come sempre – ha ammesso– sono contento di aver segnato ma ovviamente conta aver vinto, anzi sono proprio contento perché abbiamo avuto una grande preparazione ecome una ...

Advertising

Milanosportiva : Sarà ancora la Division I della Italian Hockey League la casa dei Milano Bears per la stagione 2021/2022. L’annunci… - sportface2016 : #Hockey, il via ai Mondiali: programma e calendario - zazoomblog : Hockey ghiaccio Mondiali 2022: il calendario delle partite dell’Italia. Programma orari tv streaming - #Hockey… - zazoomblog : Hockey ghiaccio Mondiali 2022: il calendario delle partite dell’Italia. Programma orari tv streaming - #Hockey… - zazoomblog : Hockey ghiaccio l’Italia batte nettamente la Gran Bretagna nella seconda amichevole premondiale - #Hockey… -

OA Sport

... per la durata del DASPO, a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive disu pista, su, in linea e su prato, di ogni livello e ...... è stato così emesso un divieto nell'accedere a tutti i luoghi del territorio nazionale ed estero dove si svolgono manifestazioni sportive disu pista, su, in linea e su prato, di ... Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: i convocati dell'Italia ai raggi X Dopo il 3-0 di ieri sera nella seconda amichevole contro la Gran Bretagna - la prima vinta col punteggio di 3-1 peraltro - l'Italia dell'hockey su ghiaccio è sempre più vicina al debutto nel Mondiale ...Dopo la decisione di interrompere ogni rapporto con la KHL (la lega di hockey russa), la lega nordamericana consentirà ai giocatori russi di partecipare al Draft ...