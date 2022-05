Highlights Miami Heat-Philadelphia 76ers 120-85: gara-5 playoff Nba (VIDEO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Miami Heat-Philadelphia 76ers, gara-5 dei playoff Nba. Sono sette i giocatori in doppia cifra per coach Spoelstra: in evidenza Jimmy Butler con 23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, seguito dai 19 con 10 rimbalzi di Max Strus (prima doppia doppia nei playoff) e i 15 di Gabe Vincent. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022) Glie le azioni salienti di-5 deiNba. Sono sette i giocatori in doppia cifra per coach Spoelstra: in evidenza Jimmy Butler con 23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist, seguito dai 19 con 10 rimbalzi di Max Strus (prima doppia doppia nei) e i 15 di Gabe Vincent. SportFace.

Advertising

ragazzaOTP : RT @poesiadeimotori: Come ha fatto il canale ufficiale della F1 a tirar fuori SETTE minuti di video highlights della gara? Cos’hanno inclus… - GiolettaMarco : RT @SkySportF1: ?? LA VITTORIA DI SUPER MAX ?? NELLA PRIMA STORICA DI MIAMI ?? Rivivete la gara con i nostri highlights #SkyMotori #F1 #Formul… - egidio_gialdini : Miami, domenica 8 maggio 2022 Gli highlights dellla gara per il GP F1 MIAMI. - egidio_gialdini : Miami, sabato 7 maggio 2022 Gli highlights delle qualifiche per la griglia di partenza al GP F1 MIAMI di domenica 8… - F1_news_bot : RT @SkySportF1: ?? LA VITTORIA DI SUPER MAX ?? NELLA PRIMA STORICA DI MIAMI ?? Rivivete la gara con i nostri highlights #SkyMotori #F1 #Formul… -