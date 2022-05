Hacker russi bloccano il sito del Senato  La Difesa | «Il nostro è in manutenzione»

Advertising

RobTallei : Un attacco informatico a diversi siti italiani, tra cui quello del Senato e della Difesa, è in corso da parte di ha… - Agenzia_Ansa : Attacco di hacker russi a siti italiani, anche Senato e ministeri della Difesa e degli Esteri #ANSA - classcnbc : +++Il gruppo di #hacker #russi #Killnet avrebbe rivendicato un attacco informatico che rende irraggiungibili o non… - marco_disaro : RT @mariosalis: «Attacco hacker russi a siti italiani»: colpiti anche quelli della Difesa e del Senato ! Cosa dira' Travaglio domani sul FQ… - IannellaInvest_ : RT @Agenzia_Ansa: Attacco di hacker russi a siti italiani, anche Senato e ministeri della Difesa e degli Esteri #ANSA -

Le indagini Per risalire agli autori e alla provenienza dell'attaccosono in corso le indagini della polizia, scrive l' Ansa . Al lavoro ci sono gli esperti del Cnaipic, il Centro nazionale ...'Questo gruppo diè noto per il suo atteggiamento militante e d'impronta cyber terroristica. Durante il mese di aprile, per esempio, aveva minacciato di spegnere i ventilatori degli ...Tra i siti internet presi mira quello del ministero della Difesa, del Senato e quello dell'Istituto superiore di Sanità. A rivendicare, in rete, gli attacchi informatici è il collettivo filorusso "Kil ...Il motivo Un membro della loro banda criminale è stato arrestato a Londra dopo diversi attacchi informatici ai siti web del governo in Romania. Il gruppo stesso, che si chiama ' Killnet ', appena una ...