Haaland passa al City | nasce la nuova Champions

Advertising

ChiaraRommi : RT @Casti_F: Ah quindi Haaland passa dal Dortmund al City alla stessa cifra con cui Vlahovic è passato dalla Fiorentina alla Juve sUcCurSa… - danieleinad83 : RT @Casti_F: Ah quindi Haaland passa dal Dortmund al City alla stessa cifra con cui Vlahovic è passato dalla Fiorentina alla Juve sUcCurSa… - MassimoCeliento : @pisto_gol Haaland passa al MC e commentano solo gobbi con una serie di cazzate pazzesche - giuorg : RT @Casti_F: Ah quindi Haaland passa dal Dortmund al City alla stessa cifra con cui Vlahovic è passato dalla Fiorentina alla Juve sUcCurSa… - TuttoBundesliga : ??Girandola di attaccanti al @BVB: #Haaland passa ufficialmente al @ManCity (che paga la clausola da 75 mln di €), i… -

I Citizens ieri hanno annunciato sul proprio sito "di aver raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erlingdal 1 luglio 2022". 22 anni, ...La vicenda Mbappe si arricchisce di contenuti ad ogni giorno che. La puntata a Madrid è l'ultima della serie ma non è finita I giorni avanzano e un colpo di ... Intantoè andato al City. Il ...Mentre il Manchester City si consola per la finale di Champions sfumata regalandosi Erling Haaland per 75 milioni, l’Uefa ha ufficializzato il formato della nuova Champions. I Citizens ieri hanno ...A stretto giro di posta, il City ha ufficializzato l'arrivo di Erling Haaland, e il Dortmund dell'attaccante che prenderà il suo posto ...