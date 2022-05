Guillermo Mariotto | chi è | età | carriera | stilista | Ballando con le Stelle | moglie | biografia | malattia | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tutto pronto per l’appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti, per commentare la prima semifinale dell’Eurovision, anche, noto giudice dicon le. Dagli esordi al successo dicon leè nato a Caracas il 13 aprile del 1966 ed è un notoe personaggio televisivo venezuelano naturalizzato italiano., nato da madre venezuelana e padre italiano, vive da tempo a Roma e ha debuttato nello spettacolo a soli 17 anni, poi è entrato in contatto con l’alta moda romana e nel 1994 è diventato ...