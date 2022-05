Guerra Ucraina, il film della 77esima giornata di conflitto (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora in primo piano la diplomazia, con l'incontro di ieri tra Biden e Draghi a Washington. Ma sul campo proseguono i bombardamenti a Mariupol, Kharkiv e nel Donbass Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ancora in primo piano la diplomazia, con l'incontro di ieri tra Biden e Draghi a Washington. Ma sul campo proseguono i bombardamenti a Mariupol, Kharkiv e nel Donbass

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, lo storico Angelo D'Orsi: 'Draghi non ha detto parole di pace, sono le stesse di Biden. Sono pa… - GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - MediasetTgcom24 : Il Pentagono: abbiamo dato armi all'Ucraina anche prima dell'invasione #AZOVSTAL - danalloydthomas : RT @itsmeback_: Preparatevi, perchè dopo aver sostenuto la guerra, adesso ci chiederanno soldi per la ricostruzione dell'Ucraina. - BalboMilena : RT @barbarab1974: Qualcuno mi può spiegare il razionale dell’invio delle forze speciali al confine con Ucraina visto che noi NON siamo in g… -