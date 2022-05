Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “No all’indipendenza di Crimea e Donbass. Trattiamo se i russi si ritirano”. La Finlandia: “Subito nella Nato”, Mosca minaccia il taglio del gas a Helsinki (Di mercoledì 11 maggio 2022) Medvedev evoca il conflitto nucleare. Von der Leyen: «Il Cremlino una minaccia per il mondo». Draghi: «Kiev ha bisogno di un piano Marshall». L'Onu: «Scioccante il numero delle uccisioni illegali». Bombe a grappolo al fosforo sul Dnipropetrovsk. Ok del Cdm alla proroga degli aiuti. Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 11 maggio 2022) Medvedev evoca il conflitto nucleare. Von der Leyen: «Il Cremlino unaper il mondo». Draghi: «Kiev ha bisogno di un piano Marshall». L'Onu: «Scioccante il numero delle uccisioni illegali». Bombe a grappolo al fosforo sul Dnipropetrovsk. Ok del Cdm alla proroga degli aiuti.

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Orsini: “Governo Draghi infeudato alla Casa Bianca, Italia si sganci da politiche belliciste” - SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - brisaferlesan : RT @beretta_g: Una fiera di #armi in Italia nel mezzo della guerra tra #Russia e #Ucraina? Impossibile! Invece è successo. EOS, la fiera pr… - dariuxman : RT @AntonioSocci1: 'Se #Biden vuol fare la guerra alla Russia tramite l’Ucraina, è affar suo. Noi non possiamo e non dobbiamo seguirlo... N… -