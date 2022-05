Guerra Russia-Ucraina, Orsini: “Governo Draghi infeudato alla Casa Bianca, Italia si sganci da politiche belliciste” (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il Governo Draghi è infeudato alla Casa Bianca, l’Italia non fa nulla per la pace. Si sganci dalle politiche belliciste, assuma una posizione pacifista e avvii un nuovo processo politico che possa portare a un dialogo”. A rivendicarlo Alessandro Orsini, professore di sociologia del terrorismo, a margine del suo monologo alla Sala Umberto a Roma, “Ucraina. Tutto quello che non ci dicono”. In un teatro gremito, con ospiti come l’attore Sergio Castellitto e l’ex deputato Alessandro Di Battista, Orsini ha spiegato – nel corso di quella che ha definito una ‘lezione universitaria a tutti gli effetti – di voler “ricostruire le relazioni problematiche tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “Il, l’non fa nulla per la pace. Sidalle, assuma una posizione pacifista e avvii un nuovo processo politico che possa portare a un dialogo”. A rivendicarlo Alessandro, professore di sociologia del terrorismo, a margine del suo monologoSala Umberto a Roma, “. Tutto quello che non ci dicono”. In un teatro gremito, con ospiti come l’attore Sergio Castellitto e l’ex deputato Alessandro Di Battista,ha spiegato – nel corso di quella che ha definito una ‘lezione universitaria a tutti gli effetti – di voler “ricostruire le relazioni problematiche tra ...

