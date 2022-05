Guerra Russia-Ucraina, la Finlandia annuncia: “Noi subito dentro la Nato”. Von der Leyen: “Il Cremlino una minaccia per il mondo intero”. E Medvedev evoca la guerra nucleare (Di mercoledì 11 maggio 2022) Draghi: «Kiev ha bisogno di un piano Marshall». L'Onu: «Scioccante la portata delle uccisioni illegali». Bombe a grappolo al fosforo sul Dnipropetrovsk. Zelensky: «Stiamo difendendo l’Europa» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 11 maggio 2022) Draghi: «Kiev ha bisogno di un piano Marshall». L'Onu: «Scioccante la portata delle uccisioni illegali». Bombe a grappolo al fosforo sul Dnipropetrovsk. Zelensky: «Stiamo difendendo l’Europa»

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Orsini: “Governo Draghi infeudato alla Casa Bianca, Italia si sganci da politiche belliciste” - SkyTG24 : Von der Leyen: 'La #Russia è una minaccia all'ordine mondiale' - SandraM_Tcon0 : RT @madforfree: Crimini di guerra: non soltanto la Russia e l’Ucraina, ma neanche gli Stati Uniti hanno mai ratificato lo Statuto della Cor… - biscottinofelic : @LaNotiziaTweet In questo modo la Russia passerà direttamente al lancio di missili nucleari senza neanche perdere t… -