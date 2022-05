Guerra Russia- Ucraina, Kiev annuncia ripresa controllo su 1200 km di frontiera. Nuovo attacco ad Azovstal. Zelensky: “Sì al dialogo, speriamo non sia tardi” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mit: hackerato satellite statunitense un’ora prima dell’invasione. L’Ucraina mostra al mondo le foto dei feriti di Azovstal. La BieloRussia schiera truppe al confine. Stop al gas russo in transito dal Donbass all’Europa. Mosca convoca l’ambasciatore polacco Leggi su lastampa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mit: hackerato satellite statunitense un’ora prima dell’invasione. L’mostra al mondo le foto dei feriti di. La Bieloschiera truppe al confine. Stop al gas russo in transito dal Donbass all’Europa. Mosca convoca l’ambasciatore polacco

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, D’Orsi a La7: “Secondo Fornero le sanzioni sono giuste e dobbiamo sacrificarci? Detto da lei… - bull43may : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: Mario Draghi sorpassa Zelensky e Biden diventando il più implacabile e agguerrito sostenitore dell… - APatrignan : @simonesilvan1 Biden ? A me pare che è la Russia, Putin, che ha invaso e bombardato l'Ucraina, Biden che caxxo c'en… -