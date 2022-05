Guerra Russia-Ucraina, Kiev: “Abbiamo affondato la nave da parata di Putin”. E il ministero della Difesa diffonde il video (Di mercoledì 11 maggio 2022) È la nave personale da parata di Vladimir Putin. Il ministero della Difesa ucraino ha diffuso il video del bombardamento di una nave del tipo Raptor al largo dell’Isola dei serpenti. Secondo il governo ucraino, si tratta dell’imbarcazione da parata personale del presidente russo. La nave, che porta la numerazione 001, è di colore bianco (a differenza delle altre simili, che avrebbero la classica colorazione mimetica dei mezzi militari) e sarebbe stata usata da Putin in più di una circostanza a San Pietroburgo e Sebastopoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) È lapersonale dadi Vladimir. Ilucraino ha diffuso ildel bombardamento di unadel tipo Raptor al largo dell’Isola dei serpenti. Secondo il governo ucraino, si tratta dell’imbarcazione dapersonale del presidente russo. La, che porta la numerazione 001, è di colore bianco (a differenza delle altre simili, che avrebbero la classica colorazione mimetica dei mezzi militari) e sarebbe stata usata dain più di una circostanza a San Pietroburgo e Sebastopoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

