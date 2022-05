Guerra Russia-Ucraina, il Papa incontra le mogli dei militari del reggimento Azov (Di mercoledì 11 maggio 2022) Papa Francesco segue sempre con attenzione l’evoluzione della Guerra in Ucraina. Al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro, Bergoglio ha incontrato le mogli dei militari ucraini del battaglione Azov, l’unità i cui combattenti sono attualmente asserragliati nei cunicoli dell’acciaieria Azovstal di Mariupol, opponendo l’ultima irriducibile resistenza in una città ormai già in mano dei russi. Si tratta di Kateryna Prokopenko, moglie del comandante Denys Prokopenko, Julia Fedosiuk, Hanna Naumenko e Olha Andrianova, accompagnate da Petro Verzilov. La richiesta del baciamano Papale è arrivata per via diplomatica dall’ambasciata Ucraina presso la Santa Sede alla Segreteria di Stato vaticana. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022)Francesco segue sempre con attenzione l’evoluzione dellain. Al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro, Bergoglio hato ledeiucraini del battaglione, l’unità i cui combattenti sono attualmente asserragliati nei cunicoli dell’acciaieriastal di Mariupol, opponendo l’ultima irriducibile resistenza in una città ormai già in mano dei russi. Si tratta di Kateryna Prokopenko,e del comandante Denys Prokopenko, Julia Fedosiuk, Hanna Naumenko e Olha Andrianova, accompagnate da Petro Verzilov. La richiesta del baciamanole è arrivata per via diplomatica dall’ambasciatapresso la Santa Sede alla Segreteria di Stato vaticana. La ...

