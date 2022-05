Guerra Russia-Ucraina, Gallavotti su La7: “Assurdo che dopo Hiroshima si parli ancora di armi nucleari”. E spiega cosa accadrebbe (Di mercoledì 11 maggio 2022) “cosa accadrebbe in caso di esplosione di ordigno nucleare? Lo sappiamo da quello che i sopravvissuti di Hiroshima e di Nagasaki hanno dedicato la vita a raccontare, proprio perché non si potesse più ripetere. Quindi, è veramente Assurdo che ne stiamo a parlare come se fosse un’eventualità quasi tangibile”. Così, a “Dimartedì” (La7), l’autrice di Superquark, Barbara Gallavotti, premette la sua dettagliata spiegazione su cosa succederebbe in caso di utilizzo di armi nucleari, aggiungendo: “Tutto dipende dall’ordigno utilizzato, perché le tragedie di Hiroshima e di Nagasaki sono avvenute quasi 80 anni fa e gli arsenali sono cresciuti e differenziati. Adesso ci sono armi in grado di uccidere milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) “in caso di esplosione di ordigno nucleare? Lo sappiamo da quello che i sopravvissuti die di Nagasaki hanno dedicato la vita a raccontare, proprio perché non si potesse più ripetere. Quindi, è veramenteche ne stiamo a parlare come se fosse un’eventualità quasi tangibile”. Così, a “Dimartedì” (La7), l’autrice di Superquark, Barbara, premette la sua dettagliatazione susuccederebbe in caso di utilizzo di, aggiungendo: “Tutto dipende dall’ordigno utilizzato, perché le tragedie die di Nagasaki sono avvenute quasi 80 anni fa e gli arsenali sono cresciuti e differenziati. Adesso ci sonoin grado di uccidere milioni di ...

