Guerra in Ucraina, soldati di Kiev in Germania: l’addestramento nella scuola di artiglieria. Ecco quali armi pesanti può inviare Berlino (Di mercoledì 11 maggio 2022) nella scuola di artiglieria dell’esercito tedesco di Idar-Oberstein è iniziato l’addestramento del primo contingente di una ventina di soldati ucraini sui sistemi di artiglieria Panzerhaubitzen 2000. Guida, sparo e risoluzione di intoppi di funzionamento, in moduli di 43 giorni, riducibili in base alle cognizioni già possedute. Il futuro equipaggio ed i tecnici ucraini sono arrivati in Renania-Palatinato martedì con un aereo da trasporto delle Bundeswehr partito dalla Polonia. Dopo che i soldati avranno imparato, la Germania consegnerà all’Ucraina 7 blindati di artiglieria PzH2000 ripristinati che non sono in uso alle truppe; in coordinamento con l’Olanda, che a sua volta ha deciso di dare a Kiev altri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022)didell’esercito tedesco di Idar-Oberstein è iniziatodel primo contingente di una ventina diucraini sui sistemi diPanzerhaubitzen 2000. Guida, sparo e risoluzione di intoppi di funzionamento, in moduli di 43 giorni, riducibili in base alle cognizioni già possedute. Il futuro equipaggio ed i tecnici ucraini sono arrivati in Renania-Palatinato martedì con un aereo da trasporto delle Bundeswehr partito dalla Polonia. Dopo che iavranno imparato, laconsegnerà all’7 blindati diPzH2000 ripristinati che non sono in uso alle truppe; in coordinamento con l’Olanda, che a sua volta ha deciso di dare aaltri ...

