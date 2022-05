Guerra in Ucraina, contatti in corso con Kiev per negoziati. Draghi a Biden: “Putin non ci ha divisi”. L’intelligence Usa: “Sarà guerra lunga, Mosca vuole l’escalation”. La Camera Usa approva: altri 40 miliardi di aiuti a Kiev (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Ucraina mostra al mondo le foto dei feriti di Azovstal. La Bielorussia schiera truppe al confine. Stop al gas russo in transito dal Donbas verso l’Europa Leggi su lastampa (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’mostra al mondo le foto dei feriti di Azovstal. La Bielorussia schiera truppe al confine. Stop al gas russo in transito dal Donbas verso l’Europa

