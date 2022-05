Guardiola risponde ad Evra |  «Parli così per tornare allo United?»

Advertising

infoitsport : Conte risponde a Klopp: 'Era frustrato, non deve pensare all'avversario. Ha ragione Guardiola' - GiuseppeTuriaco : RT @CB_Ignoranza: Erling Haaland sarà un giocatore del @ManCity. Ad annunciarlo è stato il club inglese con una nota ufficiale sul proprio… - 8ifrx : RT @CB_Ignoranza: Erling Haaland sarà un giocatore del @ManCity. Ad annunciarlo è stato il club inglese con una nota ufficiale sul proprio… - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Erling Haaland sarà un giocatore del @ManCity. Ad annunciarlo è stato il club inglese con una nota ufficiale sul proprio… - CB_Ignoranza : Erling Haaland sarà un giocatore del @ManCity. Ad annunciarlo è stato il club inglese con una nota ufficiale sul pr… -

Alfredo Pedullà

Dopo l'eliminazione del suo Manchester City in Champions League, Pepha risposto a modo a Patrice Evra, reo di aver tacciato il tecnico di non volere calciatori di personalità. Ecco le sue parole: "Forse ha ragione o forse sta dicendo queste cose per tornare ...Al vantaggio di Douglas Luizsubito Matip, poi si scatena il senegalese che firma il 2 - 1 ... Salah e compagni tornano in vetta, a pari punti con il City, ma la squadra diha ... Guardiola risponde a Evra: "Forse parla così di me perché vuole tornare al Manchester United" Pep Guardiola risponde a Patrice Evra che aveva accusato il tecnico di non volere calciatori di personalità. Queste le sue dichiarazioni: «Forse ha ragione o forse sta dicendo queste cose per tornare ...Dopo l'eliminazione del suo Manchester City in Champions League, Pep Guardiola ha risposto a modo a Patrice Evra, reo di aver tacciato il tecnico di non volere calciatori di personalità.