Gruppo Wagner | il racconto senza filtri dell’ex comandante dell’armata di Putin | le “perdite enormi dell’esercito” | il ricorso mai ammesso ai mercenari | In esclusiva per l’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Lo chiamano “la Brigata delle tenebre”, è la truppa didi, per molti una delle sue armi segrete, forse la più pericolosa. È famoso per la ferocia delle proprie operazioni, in Siria come in Africa e Ucraina, dove ha combattuto e sta combattendo al fianco (ma sarebbe meglio dire all’ombra) degli eserciti e degli schieramenti ufficiali. Ilè questo, ma anche molto altro. Per la prima volta viene raccontato dall’interno, grazie alla testimonianza di un suo ex ufficiale, Marat Gabidullin. “Io,di” (288 pagine, 18,90 euro, codice ISBN 979128002 29571, edito da Libreria Pienogiorno) esce oggi in contemporanea internazionale. Ma ha anche rischiato di non uscire mai. Nel 2020 un piccolo editore siberiano aveva annunciato la pubblicazione della ...