Greenpeace blocca una nave carica di soia da destinare agli allevamenti di animali: l’azione a Amsterdam – Video (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli attivisti e le attiviste di Greenpeace, provenienti da 11 Paesi europei tra cui anche l’Italia, hanno bloccato la nave mercantile “Crimson Ace” al porto di Amsterdam, in Olanda. Il bastimento di 225 metri trasportava 60 mila tonnellate di soia brasiliana destinata all’Europa, dove sarà impiegata in gran parte come mangime per gli animali rinchiusi negli allevamenti intensivi e destinati al macello o alla produzione di latticini. Alla protesta pacifica hanno partecipato anche alcuni leader dei popoli indigeni brasiliani a bordo della barca a vela “Beluga” di Greenpeace, mentre i climber dell’associazione ambientalista hanno bloccato i cancelli di ingresso al porto e alcuni gommoni hanno presidiato l’area. Sulla spinta della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Gli attivisti e le attiviste di, provenienti da 11 Paesi europei tra cui anche l’Italia, hannoto lamercantile “Crimson Ace” al porto di, in Olanda. Il bastimento di 225 metri trasportava 60 mila tonnellate dibrasiliana destinata all’Europa, dove sarà impiegata in gran parte come mangime per glirinchiusi negliintensivi e destinati al macello o alla produzione di latticini. Alla protesta pacifica hanno partecipato anche alcuni leader dei popoli indigeni brasiliani a bordo della barca a vela “Beluga” di, mentre i climber dell’associazione ambientalista hannoto i cancelli di ingresso al porto e alcuni gommoni hanno presidiato l’area. Sulla spinta della ...

