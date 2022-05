Grava | “Insigne ha realizzato il suo sogno | ma non è stato facile Ho fatto i complimenti a Gaetano”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il responsabile del settore giovanile del Napoli ed ex giocatore azzurro Gianluca. L’ex difensore ha ricordato l’esordio di Lorenzoin Serie A, avvenuto il 24 gennaio 2010 a Livorno ed ha detto la sua sui calciatori più interessanti del settore giovanile del Napoli. Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: Lorenzo: “è un giocatore di grande prospettiva”: “L’esordio dilo ricordo anche se sono passati 12 anni, è stata una cosa bella per lui ma anche per i napoletani. Lo si vedeva negli allenamenti che era un ragazzo piccolo ma con grande voglia, questo ha sopperito alla sua mancanza di struttura, spesso giocatori così ...

Advertising

tuttonapoli : SSC Napoli, Grava: 'Insigne ha sempre mostrato attaccamento alla maglia, che carriera! Su Ambrosino e Vergara...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Grava: 'L'esordio di Insigne fu emozionante, Gaetano ha una qualità immensa, Ambrosino e Vergara avranno un… - susydigennaro : RT @napolimagazine: KISS KISS - Grava: 'L'esordio di Insigne fu emozionante, Gaetano ha una qualità immensa, Ambrosino e Vergara avranno un… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KISS KISS - Grava: 'L'esordio di Insigne fu emozionante, Gaetano ha una qualità immensa, Ambrosino e Vergara avranno un… - napolimagazine : KISS KISS - Grava: 'L'esordio di Insigne fu emozionante, Gaetano ha una qualità immensa, Ambrosino e Vergara avrann… -

100x100 Napoli

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Gianluca, responsabile tecnico del settore giovanile del Napoli , rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Nel mio Napoli ci sono stati tanti elementi di personalità come Cannavaro, Iezzo,, Maldonado, ... Cosa scambierei in attacco sul mercato Andrà viae questo è scontato. Parlerei da vicino ... Grava a KKN: "Esordio Insigne in Serie A Lo ricordo, non lo potrà mai dimenticare" Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, interviene a Radio Kiss Kiss: “Ricordo l’esordio di Insigne, circa 12 anni fa, una cosa bella soprattutto per noi napoletani. Lo si ...Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di Insigne e di Gaetano. A seguire il suo intervento: “Esordio Insigne in Serie A